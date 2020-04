Amoruso:”Ripresa della serie A? Faccio fatica a pensarlo”

Al Sud percezione diversa

Nicola Amoruso, ex attaccante del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha espresso il suo pensiero in merito alla rirpesa del campionato di serie A. Ecco quanto dichiarato: “Il problema è qui al Nord la situazione è triste e drammatica, tanti amici che stanno male, stanno perdendo parenti, anche tante persone giovani che sono malate. C’è una differenza di percezione rispetto al Sud, faccio fatica a parlare di calcio e quando possa riprendere, credo ci sia bisogno ancora di tempo ed è difficile ragionare sui tempi, io la vedo ancora lunga purtroppo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rai Sport – Morto Franco Lauro, il giornalista vittima di un malore

Coronavirus, il bollettino delle 18: aumentano ancora i guariti

CONTENUTI EXTRA

Le immagini della Terra, con gli occhi della sonda BepiColombo