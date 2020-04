Rai Sport – Morto Franco Lauro, il giornalista vittima di un malore

Rai Sport – Grave lutto nel mondo del giornalismo sportivo

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo e della Rai: è morto Franco Lauro, noto volto dell’azienda pubblica, a soli 58 anni. Il corpo di Lauro è stato trovato nel pomeriggio nella sua abitazione di Roma in via della Croce. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sono intervenute un’ambulanza e una pattuglia delle forze dell’ordine, che non hanno potuto che constatarne il decesso.

Lauro avrebbe festeggiato 59 anni il prossimo ottobre e pare che il giornalista sia stato vittima di un improvviso malore. Appassionato di calcio e basket ed esperto di calciomercato, Lauro aveva curato numerose telecronache e negli ultimi anni era stato alla conduzione e all’approfondimento del notiziario sportivo Rai.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino delle 18: aumentano ancora i guariti

Coronavirus, i balneari: in spiaggia con mascherine e metà degli ombrelloni

CONTENUTI EXTRA

Le immagini della Terra, con gli occhi della sonda BepiColombo