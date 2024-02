Mazzarri bocciato dai quotidiani dopo Napoli-Genoa

Le pagelle dei maggiori quotidiani hanno bocciato il tecnico del Napoli Walter Mazzarri dopo il pareggio contro il Genoa.

Di seguito i voti nelle pagelle:

Tuttomercatoweb – 5: “Ecco, se la squadra non funziona il responsabile è l’allenatore. E il Napoli in questo momento non gioca bene. Che lo schieri con il 3-5-2, col 4-3-3 o come nel finale col 4-2-3-1 la squadra non è più bella da vedere e soffre anche in fase difensiva se l’avversario esce bene, come in occasione del gol di Frendrup. I fischi del Maradona a fine partita fanno male e certificano una cosa importante: ora anche la piazza non lo supporta.”

Corriere dello Sport – 5: “È un calcio che sa di niente, 10 minuti di reminiscenze e poi vuoti d’aria dentro vari moduli (?) che testimoniano la chiusura d’un tempo. I numeri sono impietosi e la classifica è l’unica statistica che vale.”

Gazzetta dello Sport – 5: “Dice di non avere la bacchetta magica, ma in tre mesi non è riuscito a dare nemmeno un po’ di solidità. Il pari è generoso”

Tuttosport – 5.5 – “Studia bene una gara condizionata dagli errori di mira del Napoli nel primo tempo. Senza Osimhen diventa difficile riuscire a scardinare lo sbarramento del Genoa.”

