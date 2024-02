Malore per Retegui dopo Napoli-Genoa, ecco come sta ora

L’attaccante Mateo Retegui è stato colpito da un malore mentre era di ritorno a Genoa dopo la sfida contro il Napoli.

L’attaccante del Genoa Mateo Retegui è stato colpito da un malore mentre tornata nel capoluogo ligure in aereo dopo il match contro il Napoli. Per tale ragione quest’ultimo ha passato la notte in ospedale, ma fortunatamente la paura sarebbe già passata. Il giocatore è infatti stato dimesso ed ha anche partecipato all’allenamento mattutino con la squadra.

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha raccontato l’intera situazione attraverso il proprio sito ufficiale:

“Mateo Retegui è stato trattenuto in osservazione durante la notte presso l’ospedale San Martino di Genova per via di un malessere accusato sul volo di ritorno dopo la partita di Serie A contro il Napoli. Durante la partita al Maradona Retegui ha subito un forte colpo alla testa in uno scontro di gioco con Ostigard, giocando però per 75 minuti prima della sostituzione con Ekuban. Per precauzione, non appena è sbarcato all’areoporto Cristoforo Colombo di Genova, è stato trasportato immediatamente al Pronto Soccorso del San Martino, dove è stato sottoposto a una Tac cerebrale che ha fortunatamente dato esito negativo secondo quanto riporta Il Secolo XIX. Nonostante ciò, per garantire la sua salute, è stato deciso che Retegui ha trascorso la notte in osservazione. Il giocatore è stato dimesso dall’ospedale ed è già regolarmente al campo per la seduta di allenamento fissata per questa mattina.”