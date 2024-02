Moviola Napoli-Genoa, due decisioni dubbie di Sacchi

Il Corriere dello Sport si è soffermato su due episodi di moviola relativi al match di campionato tra Napoli e Genoa.

All’indomani della sfida tra Napoli e Genoa l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha analizzato qualche episodio di moviola. In particolare il quotidiano ha parlato di due occasioni che non sarebbero state giudicate in maniera corretta dall’arbitro Juan Luca Sacchi.

Di seguito quanto si legge:

“In pieno recupero, il Napoli protesta per un tocco di braccio di Junior Messias sul cross di Politano: il contatto con il braccio destro c’è, netto, Sacchi lo giudica non punibile, la decisione presa sembra essere quella corretta. Junior Messias cerca di portare il braccio dietro la schiena, il movimento è congruo con l’azione, non c’è extra-movimento, non è larghissimo (non inganni la ripresa da dietro la porta, che è frontale rispetto al corpo di Messias che è diagonale) e la distanza ravvicinata. Rivedibile, e parecchio, la gestione del recupero: punto primo, il gol dell’1-1 arriva a 89’26”, il gioco riprende a 91’26, i 5’ di recupero dovevano essere aumentati di 2’30”. Non solo, la punizione finale viene fischiata a 95’30” e battuta a 97’20”, si è giocato fino a 97’36”, solo 16”. Possibile?.”

