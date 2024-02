Napoli-Barcellona, Xavi: “Meritavamo la vittoria, abbiamo concesso solo un occasione”

Napoli-Barcellona, le parole di Xavi al termine della gara

L’allenatore del Barcellona Xavi è intervenuto in diretta ai microfoni di Amazon Prime, dove ha commentato il pareggio dei suoi contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato dal tecnico spagnolo:

“Abbiamo un po’ di tristezza per questa partita, la cosa più giusta stasera sarebbe stata la vittoria del Barcellona. Abbiamo regalato solo un’occasione, che il loro sono riusciti a sfruttare. Dopo il pareggio il Napoli si è svegliato, gli abbiamo dato la possibilità di fare il loro gioco. Avrei voluto vedere una cosa diversa, ma questa è la Champions. La mia squadra mi è piaciuta molto, sia in attacco che in difesa. Sul piano del gioco non posso davvero dire niente. La prestazione c’è stata, dovevamo solo chiudure prima la partita”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

