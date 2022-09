Tuttosport – Glasgow-Napoli, la UEFA ha respinto la richiesta di ADL: il motivo.

Raffaele Auriemma, ha spiegato brevemente il motivo per il quale la UEFA non è intenzionata ad accogliere la richiesta di ADL in merito al match di Champions, rimandato a domani, tra Glasgow–Napoli:

“Il Napoli non ha preso benissimo questa decisione, perché il rientro dalla trasferta in Scozia avverrà nelle prime ore del mattino di giovedì. Quindi, ci sarà un giorno in meno di recupero in vista dello scontro al vertice di domenica sera a San Siro con il Milan, con l’aggravante che giovedì la squadra potrà fare soltanto lo scarico dalle tossine del viaggio e della partita. Il presidente De Laurentiis aveva provato a chiedere ai dirigenti della Uefa di permettere la disputa del match contro i Rangers domani sì, ma almeno alle 18.45: richiesta rispedita rapidamente al mittente ed orario serale confermato, dando maggiore importanza alle esigenze delle tv che accogliere le giuste istanze del club azzurro”.

