Cassano: “Juve pessima per 95 minuti, ma si parla solo del Var”

Antonio Cassano commenta il pareggio tra Juventus e Zielinski

I bianconeri di Max Allegri non vanno il 2-2 nell’ultima di campionato (ricca di polemiche) contro la Salernitana. Antonio Cassano ha commentato nel suo intervento alla Bobo Tv la prestazione della Juventus.

Queste le sue parole:

“Il problema è che ora tutti parlano del Var e di quello che è accaduto. Il problema è che dobbiamo valutare i 95 minuti che la Juve ha fatto malissimo contro la Salernitana. Sia chiaro: grandissimo rispetto per la Salernitana, per i due gol che ha fatto e per il punto che ha preso, ma quando la Juve affronta questi avversari è obbligatorio fare decisamente di più, specialmente se giochi in casa. Invece ora per difendere Allegri si parla del Var e di quello che è successo. Non si parla più della partita vergognosa che ha fatto la Juve”.

