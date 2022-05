Nedved: “Dybala? Le sue richieste erano altissime, non ce la siamo sentita”

Il vicepresidente bianconero fa chiarezza sulla rottura tra Dybala e la Juventus

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di SportMediaset prima del fischio d’inizio della finale di Coppa Italia contro l’Inter.

Queste le sue parole:

Dove si è arenata la trattativa per il rinnovo di Dybala? “Difficile dirlo, precisamente. Abbiamo valutato su tutti gli aspetti, quello che fa in campo e fuori. Faccio fatica a dire dove, ma le sue richieste erano altissime. Noi non ce la sentivamo e le strade si sono divise. Non vuol dire che il giocatore non sia valido, anzi, è molto forte“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Serie A – Cavani, il fratello-agente: “Il rientro in Italia è una possibilità”

Tanti auguri Dries Mertens: gli auguri della SSC Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici