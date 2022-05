Grava: “Insigne ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia”

L’ex difensore partenopeo parla dell’attuale capitano del Napoli

Gianluca Grava, ex difensore e attuale responsabile del settore giovanile del Napoli, ha parlato di Lorenzo Insigne a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“Ricordo quella giornata di circa 12 anni fa quando ci fu l’esordio di Insigne. Un giorno importante per lui ma anche per noi. Era piccolo ma aveva qualità, abnegazione e voglia, tutte caratteristiche che hanno influito sul suo percorso. Se non avesse avuto questa voglia di crederci non sarebbe venuto fuori.

Madre natura gli aveva dato tante qualità, ma lui è stato bravo ad avere voglia ed a crescere fino a questi livelli. Noi eravamo emozionati per lui e con lui per quel traguardo dell’esordio con la maglia del cuore. Negli anni ha sempre dimostrato il suo attaccamento alla maglia, perché da napoletano sai che hai una responsabilità diversa rispetto a familiari e tifosi, con una pressione sicuramente importante. Giocare da napoletano con la maglia del Napoli vi assicuro che non è facile”

