Tanti auguri Dries Mertens: gli auguri della SSC Napoli

La SSC Napoli augura buon compleanno a Dries Mertens.

Oggi Dries Mertens compie 35 anni e la SSC Napoli non poteva non augurargli un buon compleanno. L’attaccante belga ha sempre dimostrato di avere un profondo amore per il club partenopeo e la città di Napoli. L’ultimo gesto è stata la scelta di chiamare il suo primo figlio Ciro, episodio che ha giustamente suscitato l’emozione di tutti i tifosi azzurri. Ancora non è stato deciso il suo futuro nel club, ma a prescindere da come andranno le cosa si tratta certamente di un giocatore che non verrà mai dimenticato.

A seguire gli auguri del club all’attaccante:

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

QUESTIONE DI MODULI – Torino-Napoli: previsione tattica e probabili formazioni

Lozano non si sente motivato: vorrebbe cambiare ruolo, il messaggio a Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici