Napoli su Ceballos, potrebbe rientrare nell’affare con il Real Madrid

Il Napoli sarebbe interessato a Dani Ceballos e ci potrebbe essere una grande opportunità per il club azzurro.

Tra i tanti obiettivi del Napoli sembra esserci anche il centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos. A dirlo è il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, che ha rilasciato delle dichiarazione nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”.

“La permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina di Fuorigrotta non è da considerarsi a rischio. Non penso che ci siano così tanti dubbi sul fatto che Spalletti possa essere l’allenatore della prossima stagione. Le parole di Aurelio De Laurentiis, nel linguaggio del presidente, vanno interpretate anche come a dire: ‘Io la mia fiducia te la do, tu mi dai la tua?’… Dani Ceballos del Real Madrid piace e può rientrare nella trattativa per Fabian Ruiz. Tuttavia dipende da quanto costa in termini di stipendio. Non è un problema di cartellino, ma di valutazione: bisogna capire quanto penserebbe di guadagnare il giocatore in una piazza come Napoli.”

