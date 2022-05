Calciomercato Napoli, c’è ottimismo per l’arrivo di Olivera e Barak

Secondo Paolo Bargiggia il Napoli potrebbe concludere due acquisti: il terzino Olivera ed il centrocampista Barak.

Il giornalista Mediaset Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club. Quest’ultimo ha parlato del calciomercato del Napoli, in particolare di due obiettivi del club azzurro: Mathias Olivera ed Antonin Barak. Secondo Bargiggia -c’è aria di ottimismo riguardo l’arrivo di entrambi.

Ecco quanto dichiarato:

“Ieri ho verificato per capire meglio. C’è ottimismo per Olivera, quindi i nomi che attualmente sono associati al club sono blandi perché si pensa soprattutto a lui. Parisi è simile a Mario Rui, quindi no; cercano un profilo più fisico.”

