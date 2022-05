Torino-Napoli, Juric si fa sentire: “Lotteremo per finire in bellezza”

Ivan Juric ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Torino-Napoli.

Mancano poche gare alla fine della stagione di campionato 2021/2022 ed il Napoli ha ancora tre sfide da disputare per mantenere saldo il terzo posto. La prossima sarà in trasferta e la squadra avversaria sarà il Torino di Ivan Juric. Il tecnico ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni, in particolare Juric è intervenuto in conferenza stampa nel post partita contro l’Empoli.

“Bisogna lottare per mantenere il decimo posto. È un bel traguardo ma bisogna fare bene per le prossime tre partite per mantenerlo. Speriamo di finire in bellezza, comunque sia la squadra è compatta per varie cose come difesa, competitività e qualità del gioco. Io vorrei un po’ di tutto, correi una squadra concentrata e che abbia delle buone idee tattiche. Nell’ultimo periodo abbiamo fatto un passo in avanti e si vede.”

