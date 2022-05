Torino-Napoli, Juric: “Avversario tosto, ma vogliamo fare punti”

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Napoli.

Domani pomeriggio alle ore 15 il Napoli sfiderà il Torino in trasferta. Nella giornata di oggi il tecnico granata Ivan Juric ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all’evento. Pur consapevole che il Napoli non è un avversario facile da battere, l’allenatore ha precisato che l’obiettivo del club sarà fare più punti possibili.

Ecco le parole di Ivan Juric:

“In vista della sfida con gli azzurri, quasi tutti i giocatori sono a disposizione. Stanno tutti abbastanza bene, mancherà Lukic ma vedremo le soluzione e come fare per la sostituzione. La squadra deve continuare ad esprimersi in un certo modo, migliorando e continuando così. Il Napoli è un avversario tosto, ma il nostro obiettivo è conquistare punti per terminare la stagione al meglio.”

Poi qualche commento sul futuro di Andrea Belotti:

“Con Andrea parlo di tutto, per me devono sedersi e lui deve firmare, punto. Questa è la mia sensazione. Da quel che ho visto può dare molto di più rispetto a questa stagione: è stata difficile per lui a livello di infortuni, ma è un giocatore che può fare tanto a livello calcistico. Per me, devono solo sedersi ed accordarsi. Alla fine è molto semplice, se vogliono.”

