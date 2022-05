Probabili formazioni Torino-Napoli: recuperati Ounas e Lobotka

Alla vigilia di Torino-Napoli la redazione di Sky prova ad anticipare le formazioni dei due club.

È quasi tutto pronto per Torino-Napoli: mancano soltanto le formazioni ufficiali del match, anche se qualche scelta già è stata fatta. A tal proposito la redazione di Sky ha pubblicato le probabili scelte dei due allenatori. Ivan Juric dovrà fare a meno di Lukic, mentre per Luciano Spalletti arrivano buone notizie. Il Napoli ha infatti recuperato Stanislav Lobotka ed Adam Ounas.

Ecco quanto riportato:

“Infermeria svuotata a Castelvolturno: sia Lobotka che Ounas infatti sono convocabili per la sfida di Torino. Il mister degli azzurri – secondo SKY – non schiererà il centrocampista slovacco dal primo minuto. Di conseguenza Stanislav Lobotka si accomoderà solo in panchina, pronto ad entrare nel corso del match. Spalletti non pare orientato a modificare assetto e uomini rispetto alla rotonda vittoria contro il Sassuolo. Davanti a Ospina giocheranno Koulibaly, Rrahmani, Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Anguissa e Fabian Ruiz. Lozano, Insigne e Mertens giocheranno dietro a Osimhen.”

