Rinnovo Ospina, l’agente del colombiano annuncia l’addio

Intervistato dal quotidiano colombiano Semana, l’agente del portiere del Napoli David Ospina, Lucas Jaramillo, ha parlato del futuro del suo assistito: “Ci sono diverse conversazioni avviate, ma dobbiamo aspettare ancora un po’. Abbiamo un vantaggio molto grande, ovvero che saremo liberi, è un’opportunità per poter scegliere, dovremo scegliere il meglio”. Il quotidiano fa anche i nomi di Inter e Atalanta che non hanno nascosto il gradimento per il colombiano.