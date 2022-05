Napoli, avviati contatti per rinnovo Ospina: su richiesta di Spalletti

Napoli, avviati contatti per rinnovo Ospina

Il Napoli, ha avviato i contatti per il rinnovo di Ospina, è quanto riferito da Il Roma, rinnovo richiesto espressamente dal tecnico Luciano Spalletti. Per Alex Meret, si apre la cessione in Serie A, vari club lo vorrebbero Lazio, Fiorentina e Torino e a sorpresa anche l’Inter.

