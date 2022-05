NUMERI PRIMI – Torino-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Torino-Napoli – precedenti, curiosità e statistiche sul 36′ turno di Serie A

Statistiche Torino-Napoli – La gara si disputerà sabato 7 maggio allo Stadio Olimpico Grande Torino, ore 15.00. Gli azzurri grazie alla vittoria per 6-1 sul Sassuolo ed il pareggio per 0-0 tra Roma e Bologna hanno guadagnato, insieme alla Juventus, la qualificazione matematica in Champions League. L’obbiettivo stagionale della società è stato raggiunto ma tra i tifosi aleggia ancora una forte delusione per uno Scudetto buttato via. Ai partenopei ora il compito di chiudere il campionato nel miglior modo possibile, senza cedere la terza posizione in classifica alla Juventus che dista solo un punto. “Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le statistiche del match di campionato.

I precedenti tra Torino e Napoli

Torino e Napoli si sono scontrate ben 135 volte in Serie A. Il parziale di 68 gare tra le mura granata vede 25 vittorie per la squadra di casa, 24 pareggi e 19 vittorie per gli azzurri. Il Toro non vince in casa contro il Napoli dal 1′ marzo del 2015 (questa è stata anche l’ultima vittoria in assoluto del Toro contro gli azzurri). Nella scorsa stagione il Napoli allora guidato da Rino Gattuso ha espugnato l’Olimpico di Torino per 2-0; all’andata in questo campionato Spalletti ha guidato i suoi alla vittoria per 1-0 tra le mura del Maradona.

Statistiche

Dopo i 3 punti guadagnati dal Torino nella gara contro i partenopei del 1′ marzo 2015 il Napoli ha sempre vinto tra le mura dell’Olimpico di Torino, ad interrompere la striscia di vittorie c’è solo un pareggio per 0-0 risalente al 6 ottobre 2019. Dall’inizio della stagione 2021/2022 Il Napoli ha perso soltanto due gare in trasferta in Serie A contro Inter ed Empoli entrambe per 3-2.

Curiosità e cenni storici

Il Torino non perde in campionato dal 14 marzo, quell’occasione gli uomini di Juric vennero sconfitti per 1-0 dal Genoa allo stadio Ferraris gli invece azzurri hanno totalizzato solo 4 punti negli ultimi 4 turni di campionato, perdendo contro Fiorentina ed Empoli. Il Toro decimo in classifica vanta la quinta miglior difesa della Serie A con 37 gol al passivo, solo Milan (30), Inter (29), Napoli e Juve (31) hanno fatto meglio.

Arbitro

L’arbitro di Torino-Napoli sarà Alessandro Prontera di Bologna. Per il direttore di gara sarà la prima direzione di una partita dei partenopei

Alessandro Santacroce

