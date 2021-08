Calciomercato: nome nuovo per la fascia sinistra, c’è Wijndal dell’AZ Alkmaar

Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna analizza la situazione terzino sinistro in casa Napoli. Emerson Palmieri pare essere sfumato del tutto e molto probabilmente andrà al Lione, Giuntoli ha quindi messo nel mirino Owen Wijndal, terzino sinistro dell’AZ Alkmaar. Wijndal è un classe ’99, ha già collezionato undici presenze con la nazionale olandese e in Eredivisie ha disputato 74 partite, tutte con l’AZ, totalizzando 2 gol e 13 assist. Il suo valore di mercato è pari a 17.5 mln di euro, il DS del Napoli proverà a portarlo in azzurro con la formula del prestito, senza obbligo di riscatto.