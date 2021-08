Emerson Palmieri, c’è l’accordo tra Chelsea e Lione. Ma il giocatore preferisce il Napoli

Emerson Palmieri preferisce il Napoli al Lione

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’esperto di calciomercato Ciro Venerato, che da dato gli ultimi aggiornamenti riguardanti la vicenda Emerson Palmieri. Il Chelsea ha raggiunto un accordo con il Lione, sulla base di un prestito con opzione di riscatto fissato a 20 milioni. Il giocatore non è però convinto di trasferirsi in Francia, preferendo un ritorno in Italia. Il terzino della nazionale vorrebbe il Napoli, in modo da poter tornare alle dipendenze di Luciano Spalletti. Il club azzurro potrebbe far leva sulla volontà del giocatore, che favorirebbe un accordo con il Chelsea.

