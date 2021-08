Calciomercato Napoli, ecco le ultime idee per la difesa

Ormai manca veramente poco all’inizio della nuova stagione di Serie A. Le squadre si stanno preparando al primo impegno di campionato, con i calciatori che scelgono nei minimi particolari ogni equipaggiamento, tra cui le scarpette. Molto importante in questa scelta il fattore terreno. Infatti è risaputo che su un manto erboso naturale è opportuno usare scarpe da 11 a 15 tacchetti. Attenzione, però, al fattore meteorologico. Se il campo è bagnato, è meglio usare scarpe con 6 tacchetti. L’utilizzo di una calzatura sbagliata può minare le prestazioni in campo, così come allacciarle in modo sbagliato.

Chi si sta preparando al meglio è il Napoli di Luciano Spalletti. Il nuovo corso è iniziato, mentre il mercato continua ad essere silenzioso. Tanti i nomi che possono tornare utili, specialmente in difesa. Sempre più probabile la partenza di Kostas Manolas. Il giocatore non è rimasto insensibile al corteggiamento dell’Olympiacos e avvertire, ancora e di nuovo, aria di casa, ha avuto un effetto benefico sugli sviluppi di una trattativa che è nell’aria e promette di arricchire le prossime due settimane. Manolas, che al Napoli è arrivato nell’estate del 2019 alla cifra di 36 milioni di euro ed ha un contratto da 4,2 annui sino al 2022, in pratica un costo di esercizio che oscilla tra i 24 e i 25 milioni lordi d’ingaggio.

Se Manolas dovesse partire, il Napoli si ritroverebbe con un vuoto da colmare, in una difesa in cui già i centrali sono pochi. Giuntoli ha molti assi nella manica, ma l’unico nome uscito è quello di Marcos Senesi (24) del Feyenoord, argentino allevato in Olanda, una valutazione ritenuta esagerata di 20 milioni, ma trattando si potrebbe strappare un prestito oneroso con riscatto da fissare. Però all’elenco si può aggiungere adesso pure Daniele Rugani (27 anni) che alla Juventus non ha mai avuto troppo spazio e che può diventare una tentazione. Anche se il suo ingaggio è alto per il budget del Napoli.

Sulla sinistra, invece, serve un rinforzo che la società ha individuato in Pervis Estupinan, classe 1998 del Villarreal. I contatti tra i due club si sono intensificati negli ultimi giorni alla ricerca di un’intesa per un calciatore che è reduce da un’ottima Copa America con l’Ecuador. Giuntoli vorrebbe il calciatore in prestito, mentre chiaramente il club spagnolo spinge per un addio definitivo. A rivelarlo è l’emittente televisiva Sky.

Altro nome da tenere sott’occhio è sempre quello di Emerson Palmieri. Il giocatore in una ecente intervista ha strizzato l’occhio al club azzurro: “L’Interesse del Napoli fa piacere. Spalletti è stato importante per me”. Emerson, dopo la vittoria ad Euro 2020 con la nazionale italiana di Roberto Mancini, è al centro di diverse voci di mercato ed è seguito da vicino dal Napoli. “Un interesse che mi ha fatto piacere – ha dichiarato ai microfoni di ESPN Brasil – Ai tempi della Roma Spalletti è stato colui il quale mi ha dato l’opportunita’ di mettermi in gioco, dopo alcune critiche. Non è semplice avere pazienza con un ragazzo giovane in una piazza importante come Roma. È un allenatore saggio, un amico, ogni tanto ci sentiamo, mi ha fatto anche gli auguri di buon compleanno a inizio agosto”.