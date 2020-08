Calciomercato, pronte quattro cessioni per il Napoli

Il Napoli prepara 4 cessioni

Dopo l’arrivo di Osimhen, il Napoli prepara le cessioni. Come riportato da Tuttosport, sono almeno in quattro pronti a dire addio alla maglia azzurra. Ecco quanto riportato:

“Mettere mano alle cessioni, soprattutto in attacco. Da Fernando Llorente ad Arkadiusz Milik, da Amin Younes ad Adam Ounas, sono tutti in lista di sbarco, nella consapevolezza che non sarà semplice riuscire a piazzare calciatori con un ingaggio da prima fascia.”

