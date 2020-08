Milik, la Juventus vuole lo sconto. No alla richiesta di 40 milioni

Milik e la Juventus fanno pressioni al Napoli

La trattativa che dovrebbe portare Arek Milik alla Juventus si complica, a causa della richiesta economica del Napoli. De Laurentis chiede 40 milioni per il polacco, che nel frattempo ha già l’accordo con il club bianconero. Come riporta La Gazzetta Dello Sport, la trattativa non è semplice, anche perchè Bernardeschi non ha accettato il trasferimento all’ombra del Vesuvio. Ecco quanto riporatto dalla rosea nell’edizione odierna:

“Ora basterebbero 40 milioni cash, ma la Juve non ci sente perché sa di avere il favore del polacco che non cambierà idea. La Juve vorrebbe spedire in Campania il signor Bernardeschi, peccato che lui non si senta un pacco postale. Ci sarebbe l’opzione Romero, un po’ meno quella Luca Pellegrini, ma siamo nel campo delle ipotesi. Anche perché, per prendere Romero, De Laurentiis dovrebbe prima piazzare Koulibaly alle sue condizioni”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne non sente più dolore: lo staff medico farà di tutto per metterlo a disposizione di Gattuso

Calciomercato Napoli – Allan in partenza, Veretout in pole!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Beirut: Papa, tragedia e dolore, prego per il Libano