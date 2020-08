Calciomercato Napoli – Allan in partenza, Veretout in pole!

Calciomercato Napoli – Gli azzurri pensano al sostituto di Allan

Secondo la coppia Criscitiello-Pedullà, giornalisti ed esperti di mercato per Sportitalia, il Napoli si starebbe muovendo per cercare il sostituto di Allan, calciatore ormai ai margini del progetto di Gattuso. Il profilo ideale risponderebbe al nome di Jordan Veretout, attualmente alla Roma, molto apprezzato da Cristiano Giuntoli che già in passato aveva provato a prenderlo. La Roma non vorrebbe cederlo, ma esigenze di bilancio potrebbero spingere il club giallorosso a privarsi di qualche pezzo pregiato. Il club capitolino deve coprire un buco di bilancio di circa 90 milioni.

