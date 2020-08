Veretout sarà l’erede di Allan. Il brasiliano vicino all’Everton

Dentro Veretout e fuori Allan

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, Jordan Veretout è il primo obiettivo del Napoli per sostituire Allan. Il centrocampista brasiliano è sempre nel mirino dell’Everton di Ancelotti, che nelle ultime settimane ha fatto alcuni sondaggi. Gli inglesi offrono 25 milioni, ma il Napoli non intende cederlo a quella cifra. Se le due società trovano un accordo per la cessione di Allan, ecco che il Napoli si fionderebbe su Jordan Veretout. Al francese non dispiacerebbe l’ipotesi di vestirsi d’azzurro, ma resta da convincere la Roma a fare a meno delle sue prestazioni.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Canio, che attacco a Conte: “Che pesantezza il suo sfogo”

Corbo: “Meret è il futuro, Insigne doveva uscire prima”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Altro che girini o anguille: ecco come nuotano gli spermatozoi