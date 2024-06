Hermoso-Napoli, la pista si raffredda: il motivo

Mercato Napoli – Secondo Il Mattino si sarebbe raffreddata la pista relativa al difensore dell’Atletico Madrid Mario Hermoso.

Tra i giocatori che avrebbero suscitato l’interesse del Napoli ci sarebbe anche Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino la suddetta pista si sarebbe però raffreddata. La ragione avrebbe a che fare con le richieste troppo alte del club spagnolo.

Di seguito le parole del noto quotidiano campano:

Non si fermano invece i sondaggi del club azzurro per il reparto difensivo. Nel mirino c’è sempre Mario Hermoso, ma non è l’unico. La trattativa con l’esperto difensore spagnolo che non ha rinnovato con l’Atletico Madrid si è un tantino raffreddata. Probabilmente anche per via delle richieste elevate di ingaggio (e di commissioni) da parte del suo entourage.”

