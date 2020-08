Di Canio, che attacco a Conte: “Che pesantezza il suo sfogo”

Paolo Di Canio attacca Conte

Paolo Di Canio, ex calciatore ed oggi opinionista di Sky, ha sferrato un duro attacco ad Antonio Conte. L’ex giocatore della Lazio, agli stessi microfoni dell’emittente satelittare ha così dichiarato:

“Quello di Conte è uno sfogo di una pesantezza unica. Prima c’era un presidente che magari chiudeva un occhio da padre. Ormai ci sono aziende enormi a livello mondiale, questi non chiudono un occhio. Non chiudono niente. Ogni volta Conte spiattella dati e numeri, anche a ragione da parte sua. Ma modi, tempi e il come sono di una gravità unica. Lo strappo ormai c’è, anche se dovesse restare. Ha accusato il presidente di stare in Cina, con quel tono. È troppo grave”.

