Veretout per il dopo Allan, ma la Roma fa muro

Ai micrfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’esperto di calciomercato Ciro Venerato. Il giornlista della Rai, ha fatto chiarezza sul futuro sostituto di Allan. Ecco quanto dichiarato:

“Faraoni e Veretout sono nomi che circolano a Castel Volturno. Per Veretout gradimento totale da Giuntoli e Gattuso, se dipendesse dal Napoli prenderebbe Veretout non appena piazzato Allan. La Roma però non è disponibile per adesso alla cessione. Le cose possono cambiare però in virtù della crisi finanziaria del club capitolino. Faraoni è uno dei terzini graditi, ma non è al primissimo posto nelle scelte”.

