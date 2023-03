La Gazzetta dello Sport – Osimhen, ADL lo tenta: terzo bonus se raggiungerà quota 30 gol.

Victor Osimhen, non gode solo di un ricco ingaggio, ma grazie ai bonus che gli sono stati concessi, in seguito ai gol collezionati in questa stagione, gode di un guadagno interessante. Aurelio De Laurentiis, però, non ha intenzione di fermarsi. Il patron ha proposto al giocatore un terzo bonus, dopo il secondo da 130 mila, è pronto a onorarlo ancora, qualora dovesse raggiungere quota trenta gol in questa stagione. Tra l’altro traguardo molto vicino per il bomber azzurro.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, in arrivo il rinnovo di Kvaratskhelia. Accordo fino al 2028

Euro 2024: buona la seconda, 2-0 dell’Italia sul Malta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: trasferimenti da Lampedusa per svuotare l’hotspot