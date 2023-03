Vg21 Mattina – Pres. Il Munucipalità su festa Scudetto: “Idea Piazza Dante o Piazza Mercato”.

In diretta a Canale 21, il presidente Il Municipalità del Comune di Napoli, Roberto Marino, ha parlato della futura festa Scudetto: “Sono previste riunioni a breve per affrontare questa tematica non semplice per una data ancora incerta. L’idea progettuale sarà quella di creare varie feste per motivi di ordine pubblico. Piazza Dante o Piazza Mercato per noi sono le zone che offrono spazi più ampi anche per vie di fuga e quindi sono potenziali piazze per la festa. Certo non sarà semplice e il coinvolgimento delle municipalità sarà stimolante e noi risponderemo presenti secondo le nostre possibilità”.

