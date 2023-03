UFFICIALE- Antonio Conte non è più l’allenatore del Tottenham

Ufficiale, le strade del Tottenham e di Conte si separano

Antonio Conte non è più l’allenatore del Tottenham, dopo che il club inglese nella serata di ieri ha annunciato la decisione attraverso i propri canali ufficiali. La guida tecnica della prima squadra sarà affidata a Cristian Stellini, già vice di Conte. Ecco quanto comunicato dal club:

“Possiamo annunciare, che l’allenatore Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo. Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella prima stagione di Antonio al Club. Lo ringraziamo per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Stellini assumerà la squadra come Acting Head Coach per il resto della stagione, insieme a Ryan Mason come Assistant Head Coach”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

