‘A jucatella – Atalanta-Inter per il secondo posto, Genoa-Verona da segno 1

‘A jucatella – Atalanta-Inter per il secondo posto, al Genoa serve la vittoria per evitare qualsiasi problema di classifica

‘A jucatella – Il torneo di serie A arriva alla sua ultima giornata. I verdetti per questo finale di campionato sono quasi tutti arrivati. Con la Juve già Campione, i posti in Champions e in Europa League già assegnati e con le retrocessioni di Brescia e Spal, all’appello manca solo l’ultima formazione che scenderà in serie B.

Le partite che determineranno la squadra che farà compagnia ai ferraresi e alle rondinelle si giocheranno in contemporanea domenica 2 agosto alle ore 20:45: stiamo parlando di Genoa-Verona e Lecce-Parma. I salentini dovranno battere i ducali e sperare in una non vittoria dei liguri. Quest’ultima giornata di campionato consacrerà anche la squadra vice-campione d’Italia: Inter (con 79 punti in classifica), Atalanta e Lazio (con 78) saranno in disputa per la pregevole posizione in classifica alle spalle della Juventus.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Atalanta-Inter (sabato 1° agosto ore 20:45)

L’Atalanta di Gasperini ospita l’Inter di Conte per la storia: mai i bergamaschi sono riusciti a chiudere un campionato di massima serie al secondo posto in classifica. L’occasione si presenta sabato sera e gli atalantini cercheranno di portare a termine l’eccellente lavoro svolto fin’ora: avendo gli scontri diretti a favore nei confronti della Lazio, una vittoria significherebbe seconda piazza alle spalle della Juventus.

La Dea ha battuto il Parma al Tardini (2-1) in rimonta nell’ultima gara disputata e contro l’Inter potrebbe arrivare il centesimo gol in campionato: al momento lo score è fermo a 98. L’Inter arriva a questo scontro dopo aver battuto il Napoli a San Siro col risultato di 2-0. Stesso score, invece, per quanto riguarda le ultime cinque partite disputate e gol segnati: entrambe le formazioni hanno raccolto 11 punti frutto di 3 vittorie e 2 pareggi e realizzato 11 reti.

I nerazzurri milanesi hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare disputate contro Fiorentina, Genoa e Napoli. I bergamaschi con la media di un gol subito nelle ultime cinque di campionato.

Il consiglio per questa scommessa

Atalanta-Inter si prospetta una gara molto interessante. Entrambe le squadre vorranno chiudere il campionato nei migliori dei modi e, magari, regalando le ultime emozioni di questo campionato che verrà ricordato come quello del “Covid-19”. L’Atalanta dovrà vincere per raggiungere il secondo posto, l’Inter non potrà permettersi una gara di solo contenimento se non vorrà rischiare di perdere match e posizione.

questo il pronostico di ForzAzzurri.net: GOL + OVER 2,5

Genoa-Verona (domenica 2 agosto ore 20:45)

Dopo la batosta subita in casa del Sassuolo (0-5), il Genoa è chiamato all’ultimo sforzo stagionale: una vittoria significherebbe permanenza in serie A.

Il campionato del grifone è stato alquanto deludente: 9 vittorie, 9 pareggi e ben 19 sconfitte hanno portato la squadra a giocarsi l’intero campionato nell’ultima giornata. I rossoblù, nelle ultime cinque gare disputate, hanno raccolto 2 vittorie, una proprio nello scontro diretto di Marassi contro il Lecce e l’altra di prestigio nel derby, entrambe per 2-1, e tre sconfitte. Un dato preoccupante sono i gol subiti: i 13 nelle ultime cinque hanno portato il totale a 73; evidente segno di poco equilibrio tra i reparti in mezzo al campo.

I veneti arrivano alla gara di Genova dopo i 5 punti conquistati nelle ultime cinque: 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte hanno proiettato il Verona a quota 49 punti in classifica. Gli uomini di Juric non hanno più nulla da chiedere a questo torneo…O quasi: la vittoria al Bentegodi per 3-0 sulla Spal, ha lanciato gli scaligeri in nona posizione a due punti dal Sassuolo. Il Verona potrebbe tentare di scavalcare proprio i neroverdi, impegnati in casa contro l’Udinese, per una ottava posizione che permetterebbe l’entrata in Coppa Italia a partire dagli ottavi senza passare per i turni eliminatori.

Il consiglio per questa scommessa

Il Genoa deve vincere per evitare brutte sorprese provenienti da Lecce. Gli uomini di Nicola devono buttare il cuore oltre l’ostacolo per evitare una possibile e dolorosa retrocessione. Il Verona tenterà di rendere la vita difficile all’avversario ma, in queste partite, contano le motivazioni ed il grifone ne ha da vendere. Partita alla portata del Genoa: la permanenza in serie A è nelle mani dei sedici giocatori che saranno chiamati a scendere in campo nell’arco dei novanta minuti, gli ultimi di quest’anno per entrambe le squadre. Il popolo genoano spera non siano gli ultimi in serie A.

questo il pronostico di ForzAzzurri.net: 1 + OVER 1,5

Antonio De Nigro

