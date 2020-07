Bogà, il Sassuolo vuole un’asta. Offerte dalla Germania

Il Sassuolo vuole un’asta per Bogà

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’esperto di calciomercato Ciro Venerato dando aggiornamenti sulla situazione di Jeremie Bogà. Ecco quanto dichiarato:

“Il calciatore è contento dell’offerta del Napoli. Ciò non esclude che se arriva un’altra squadra non dirà di no. Il Napoli sa che il giocatore piace ad altri club, tra cui il Dortmund. Il Sassuolo, ad oggi, continua a dire di voler confermare Boga, se volessero venderlo, vogliono scatenare un’asta a partire da 40 mln più 5 di bonus facili da raggiungere.”

