Ufficiale, Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juventus under 23

Andrea Pirlo nuovo allenatore

Andrea Pirlo, è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus under 23. A darne l’annuncio, lo stesso club bianconero attraverso il suo sito ufficiale:

“Inizia oggi una nuova avventura, per Andrea Pirlo e per la Juventus, che dopo 5 anni tornano a lavorare insieme. Andrea è infatti il nuovo allenatore dell’Under 23. Una sfida è alle porte, per un ritorno che non può che far piacere. Welcome Back, coach Pirlo.”

