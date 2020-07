Calciomercato, Under si avvicina. L’offerta migliore è del Napoli

Under vicino al Napoli

Secondo quanto riportato da Il Messagero, Cenzig Under si avvicina al Napoli. La Roma sperava di ricevere altre offerte dalla Premieri per l’esterno turco, ma al momento è il club azzurro ad aver avanzato la proposta migliore. Il Napoli ha offerto 25 milioni per assicurarsi le prestazioni di Under, con la Roma che sembra aver deciso di accettare l’offerta di De Laurentis. In un primo momento i giallorossi avdvano riufiutato, ma nelle ultime ore sembrano aver cambiato idea. Nei prossimi giorni potrebbe esserci il via libera, con Il Napoli pronto a chiudere l’operazione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Barcellona-Napoli, il Governo catalano: “Si giocherà in Spagna”

Lecce-Parma, streaming e tv: dove vedere la 38a giornata di Serie A

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Senato autorizza il processo a Salvini per il caso Open Arms