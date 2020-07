Barcellona-Napoli, il Governo catalano: “Si giocherà in Spagna”

Barcellona-Napoli si giocherà in Spagna

Nel corso della trasmissione radiofonica Si Gonfia La Rete, è intervenuto un membro del Governo catalano che ha confermato che la sfida Champions si giocherà in Spagna. Ecco quanto dichiarato:

“Non possiamo parlarne, si stia creando grande movimento mediatico con informazioni ritenute false, e non abbiamo intenzione di contribuire a queste fake news. In questo momento infatti la situazione a Barcellona, in Catalogna e più in generale in Spagna permette la disputa del match Barcellona-Napoli al Camp Nou, che si può giocare senza alcun tipo di problema. Non vogliamo alimentare speculazioni, visto che la gara resta prevista al Camp Nou. Se l’UEFA interverrà e chiederà di spostare la gara della partita, se ne parlerà. Ma per adesso la gara si gioca qui, le autorità sanitarie non hanno nulla in contrario”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lecce-Parma, streaming e tv: dove vedere la 38a giornata di Serie A

Coronavirus, il bollettino del 30 luglio – I numeri in Italia ed in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Serena Enardu e Pago si sono rivisti: “Abbiamo preso un caffè, siamo comunque persone civili”