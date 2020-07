Emergenza Covid-19 – Champions League, Barcellona-Napoli seriamente a rischio

Emergenza Covid-19 – Allarme alto in Spagna, Barcellona-Napoli seriamente a rischio

1.229: sono questi i dati registrati dalle autorità locali nelle ultime 24 ore in Spagna. E’ il numero più alto di contagi da quanto è stato revocato il blocco nazionale. Il Ministro della Salute, Salvador Illa, ha rivelato che le autorità sanitarie hanno evidenziato 412 focolai attivi per 4.870 casi associati: il 70% di questi è in Catalogna e Aragona.

