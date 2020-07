Calciomercato – Il Parma chiede due giocatori al Napoli

Calciomercato – Gli ottimi rapporti tra le società favorirebbero il trasferimento in Emilia dei due giocatori

L’asse di mercato tra Napoli e Parma potrebbe portare ad alcuni spostamenti di giocatori dalla Campania all’Emilia-Romagna. A “Radio Punto Nuovo” è intervenuto il ds dei gialloblù Daniele Faggiano:

“Sepe è diventato uno dei primi cinque portieri in Serie A ed è anche un ottimo uomo spogliatoio. Prenderei tutti i giocatori del Napoli, compresi Ounas e Llorente, ma per il momento siamo in fase di stallo causa passaggio di proprietà. Dunque dobbiamo attendere e stare attenti a cosa succede. Non so se il mio posto è a rischio, mal che vada starò a casa ma di certo, se gli attuali soci vogliono fare questo passo, è per crescere. Cessioni? Non vendo nessuno, tanto meno Gervinho. Se me li chiedono va bene, altrimenti li tengo tutti”.

