Finale Coppa Italia 2021, occupato l’Olimpico: ecco stadio e data

Finale Coppa Italia 2021: stadio e data della partita

Calendario Coppa Italia. Finale Coppa Italia, occupato l’Olimpico, scelto lo stadio e la data. Cambia tutto, lo stadio Olimpico di Roma è occupato a causa degli Europei 2021, dopo 14 anni si torna in uno stadio storico al Nord Italia.

Finale Coppa Italia 2021, stadio

Cambia lo stadio per la Finale di Coppa Italia 2021, non sarà più l’Olimpico (come di consueto) ad ospitare l’ultima partita della Coppa Nazionale, si torna ad uno stadio storico del Nord. La Finale di Coppa Italia 2021 si giocherà infatti allo stadio San Siro. Un ritorno dopo 14 anni.

Finale Coppa Italia 2021, data

Juventus o Inter e Atalanta o Napoli, giocheranno la finale di Coppa Italia 2021 che si giocherà il giorno 19 maggio allo stadio San Siro. Si decideranno oggi e domani le due squadre finaliste per la Coppa Italia. Non si giocherà all’Olimpico perché dal 18 maggio lo stadio di Roma sarà impegnato per gli Europei 2021.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mykolenko, parla l’agente: “Spero di riaprire il discorso con il Napoli”

Napoli: grande attesa per il ritorno di Dries Mertens in Italia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Zaki: Bastione Cagliari illuminato di giallo per Patrick