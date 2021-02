Napoli-Juventus: ecco dove alloggeranno le due squadre durante il ritiro

La sfida di campionato tra Napoli e Juventus è prevista per il prossimo sabato, intanto emergono novità sul ritiro delle due squadre.

Sabato 13 febbraio alle 18 la il Napoli affronterà la Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona. CalcioNapoli24.it riporta qualche novità sul ritiro delle due squadre nella città di Napoli. Secondo CalcioNapoli24, la Juventus alloggerà all’Hotel Britannique, lo stesso albergo in cui ha soggiornato il Napoli prima della sfida contro l’Atalanta in Coppa Italia.

“La squadra di Pirlo arriverà in città venerdì sera ed andrà a soggiornare proprio all’Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele, con il Napoli che invece tornerà ad un’altra location già nota agli azzurri. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, in Napoli alloggerà in ritiro al fantastico Hotel Palazzo Caracciolo di via Carbonara. L’arrivo della squadra di Gattuso all’Hotel Palazzo Caracciolo è previsto per venerdì in tardo pomeriggio.”

