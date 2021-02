Mykolenko, parla l’agente: “Spero di riaprire il discorso con il Napoli”

Sergij Serebrennikov, agente del giocatore Vitalij Mykolenko, è intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24 Live, trasmissione in onda su Calcio Napoli 24.

L’agente di Mykolenko si sofferma sulla situazione del giocatore. Nonostante quest’ultimo sia attualmente un difensore della Dinamo Kiev, Serebrennikov non esclude un’esperienza in serie A per il giocatore.

“In estate non vi erano tanti club interessati a Mykolenko, ma potrebbe adattarsi a ciascun club di serie A. Riguardo il Napoli non abbiamo approfondito molto il discorso, ma spero di aprirlo. Mykolenko sarebbe pronto a fare una nuova esperienza in Premier League o Serie A dopo quella alla Dinamo Kiev. Napoli è un club speciale, ma credo lui possa giocare in qualsiasi squadra italiana, per una squadra come il Napoli è pronto.”

