Napoli, discorso di De Laurentiis alla squadra: la sua richiesta

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto un discorso alla squadra prima della gara contro il Monza.

Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto un discorso agli azzurri prima di Monza-Napoli.

La Gazzetta dello Sport si è soffermata nel dettaglio sulla questione:

“Servono i fatti, serve ritrovare lo spirito di squadra e l’orgoglio dei campioni d’Italia. Mai una squadra con lo scudetto sul petto aveva avuto un cammino così negativo nella stagione post trionfo e questo a Napoli è un dato mortificante, per i giocatori e per i tifosi. Per questo, ora, la città si aspetta un’inversione di tendenza e il presidente Aurelio De Laurentiis pretende una reazione da vero Napoli. Otto gare alla fine, otto finali da giocare con la fame di chi non può scendere dal treno europeo. Lo ha ribadito al gruppo il presidente in questa settimana, durante un blitz a Castel Volturno: va onorato lo scudetto, va onorata la maglia che si indossa.”

