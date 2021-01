Napoli: pagati tutti gli stipendi, è l’unica società in Serie A ad averlo fatto

Il Napoli è l’unico club nel nostro campionato ad aver già versato tutti i pagamenti

Il quotidiano Repubblica parla della situazione stipendi nel nostro campionato e nella sua edizione odierna riferisce che il Napoli è l’unica società di Serie A ad aver già pagato tutti gli stipendi delle mensilità arretrate del 2020 e anche di quella corrente di gennaio 2021.

Questo è quanto si legge:

“Ieri l’Inter ha saldato luglio e agosto, e non è l’unica in ritardo. Ma tanti sono in regola, il Napoli è l’unica ad aver già bonificato oltre alle mensilità di novembre e dicembre anche gennaio. Chiunque non fosse in grado di pagare gli stipendi, potrà rimandare i pagamenti, a patto di avere un accordo firmato con i dipendenti in sede protetta, ossia alla commissione provinciale del lavoro. Non serve nemmeno averlo con tutti: l’importante sarà pagare regolarmente chi non dovesse aderire” .

