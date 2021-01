Calciomercato, il Manchester United torna su Koulibaly. Il Napoli spara alto

Calciomercato, il Manchester United di nuovo su Koulibaly

Secondo quanto riportato dal portale todofichajes.com, il Manchester United sarebbe tornato alla carica per Kalidou Koulibaly. Il centrale azzurro non è mai uscito dalla lista degli obiettivi dei red devils, che sono alla disperata ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo. Il Napoli avrebbe risposto ai sondaggi dello United, valutando Koulibaly intorno ai 100 milioni di Euro. Il club inglese vorrebbe trattare la cifra al ribasso, ma conoscendo De Laurentiis non è escluso che non si schiodi dalla cifra richiesta.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

NAPOLI-SPEZIA – Le formazioni ufficiali

Cammaroto: “Gattuso potrebbe essere esonerato a prescindere dai risultati”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Adriana Volpe dopo la separazione: “Amo solo mia figlia e il mio lavoro”