Cammaroto: “Gattuso potrebbe essere esonerato a prescindere dai risultati”

Cammaroto su un possibile esonero di Gattuso

Gennaro Cammaroto attraverso le pagine di Napolimagazine, ha parlato del futuro di Gattuso che nonostante arrivassero risultati positivi potrebbe essere lontano da Napoli. Ecco quanto riportato:

“A questo punto fare delle valutazioni e mettere il progetto in discussione è un atto dovuto per la società ed il rinnovo di Gattuso e’ una prospettiva remota. Serve una sterzata perché il Napoli, dopo un anno fuori dalla Champions e senza neanche gli incassi dello stadio, non può restare fuori dalle prime quattro. Ecco perché la panchina di Ringhio potrebbe saltare a prescindere dal risultato con lo Spezia e potrebbe non bastargli superare il turno in coppa e vincere con Parma e Genoa se i risultati non saranno frutto di prestazioni convincenti. Ricordiamoci come si concluse l’era Ancelotti. Vincere e convincere è l’unica strada che resta a Gattuso per tenersi la panchina del Napoli e restarci sino a fine stagione. Poi le strade sono già destinate a dividersi.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dall’Inghilterra sono sicuri, Mertens può andare all’Arsenal

Scarlato: “Anche Ancelotti fu confermato pochi giorni prima”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Paris Hilton: “Farò la fecondazione in vitro per avere due gemelli, maschio e femmina”