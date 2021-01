NAPOLI-SPEZIA – Le formazioni ufficiali

Napoli-Spezia, formazioni in campo alle ore 21:00

Napoli-Spezia – È quasi tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per il match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2020-21 tra il Napoli di Rino Gattuso e lo Spezia di Vincenzo Italiano. Squadre in campo alle ore 21:00.

Queste le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.

Allenatore: Gattuso.

Spezia (4-3-3): Karapikas; Vignali, Ismajli, Terzi, Dell’Orco; Estevez, Ricci, Acampora; Verde, Galabinov, Gyasi.

Allenatore: Italiano