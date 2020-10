La Lega accusa il Napoli: pressioni per ottenere il provvedimento

Non si ferma la diatribe tra Lega Calcio ed il Napoli in merito alla volontà degli azzurri di non giocare la sfida odierna contro la Juventus.

Da un lato i partenopei fanno leva sul provvedimento dell’ASL che ha messo in isolamento fiduciario i giocatori, dall’altro la Lega Calcio che fa presente che il protocollo in questi casi, prevede che la squadra giochi comunque facendo tamponi al mattino e schierando solo i calciatori negativi.

In attesa che arrivino le decisioni in merito, Il Corriere della Sera lancia una clamorosa notizia.

Secondo quanto riportato, infatti, sia la Lega Calcio che la FIGC accusano il Napoli di aver fatto pressione ai vertici dell’autorità sanitaria per ottenere il provvedimento o comunque di interpretarlo in modo errato.

Il protocollo, infatti, è stato varato dalla FIGC insieme al CTS ed al Ministero della salute e, pertanto, è superiore ad un provvedimento di un ente locale. Pertanto, dagli uffici di Via Rossellini sono categorici: o il Napoli stasera scende in campo, p sarà sconfitta per 3-0 a tavolino.

