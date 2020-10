Bakayoko-Napoli è fatta, domani le visite mediche dell’ivoriano

Il giornalista sky ed esperto di mercato Gianluca Di Marzo dà per fatto il passaggio di Bakayoko al Napoli.

Secondo quanto riportato dall’omonimo sito del giornalista, l’ex Milan sosterrà nella giornata di domani le visite mediche:

“Previste infatti immediatamente le visite mediche per il francese di origini ivoriane, che arriverà a Napoli in prestito secco con il Chelsea che pagherà parte ingaggio. Si dovevano risolvere solamente gli ultimi dettagli dell’accordo fra i club ma ora non ci sono più ostacoli e Bakayoko potrà ritrovare finalmente Gattuso”.

