Napoli-Juventus, anche Lobotka verso il forfait. Adesso è emergenza per Spalletti

Napoli-Juventus, problema per Lobotka in nazionale

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, anche Lobotka è in forte dubbio per la prossima sfida di campionato contro la Juventus. Oltre Zielinski, Spalletti rischia di perdere anche l’ex Celta Vigo senza contare l’assenza di Demme che sta recuperando da un infortunio. Lobotka ha accusato un risentimento muscolare nel corso dell’ultima partita disputata con la maglia della Slovacchia, appena tornerà a Napoli verrà sottoposto ad esami strumentali per capire l’entità del suo infortunio.

